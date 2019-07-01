شرع اليوم فريق أولمبي المدية في التحضير للموسم المقبل من خلال اجتماع الطاقم الفني شريف حجار باللاعبين الذين تم انتدابهم من طرف إدارة الرئيس بوقلقال التي دخلت اليومين الأخيرين في سباق مع الزمن من أجل استكمال كل الإجراءات المتعلقة بانتداب أسماء جديدة من اللاعبين التي ستتقمص ألوان الفريق في بطولة القسم الوطني الثاني ..وكانت آخر الأسماء التي تم الاتفاق معها اليوم خلف الله مهاجم جمعية وهران و حاجي القادم من جمعية الشلف ليصل بذلك تعداد اللاعبين عشرة لاعبين جدد يجهلهم الجمهور الرياضي باستثناء مدان ياسين وسط ميدان اتحاد الحراش سابقا الذي قيل بشأنه الكثير بإمكانه أن يعوض القائد السابق للأولمبي عدادي الذي انتقل هذا الموسم إلى شبيبة القبائل...ومن المنتظر بعد اللقاء جمع اللاعبين بالمدرب حجار بملعب أمام الياس للاطلاع على طريقة العمل سيدخل الأولمبي في معسكر تحضيري بداية من الأسبوع المقبل بأعالي تيكجدة للتحضير كمرحلة أولى قبل التنقل إلى تونس في منتصف الشهر الجاري.