شرع اليوم فريق اولمبي المدية في التحضير للموسم المقبل من خلال الذي جمع الطاقم الفني شريف حجار باللاعبين الذين تم انتدابهم من طرف إدارة الرئيس بوقلقال التي دخلت اليومين الاخيرين في سباق مع الزمن من اجل استكمال كل الإجراءات المتعلقة بانتداب أسماء جديدة من اللاعبين التي ستتقمص الوان الفريق في بطولة القسم الوطني الثاني ..وكانت آخر الأسماء التي تم الاتفاق معها أول اليوم خلف الله مهاجم جمعية وهران و حاجي القادم من جمعية الشلف ليصل بذلك تعداد اللاعبين عشرة لاعبين جدد التي تغيب يجهلها الجمهور الرياضي باستثناء مدان ياسين وسط ميدان اتحاد الحراش سابقا الذي قيل بشأنه الكثير بإمكانه أن يعوض القائد السابق للاولمبي عدادي الذي انتقل هذا الموسم إلى شبيبة القبائل...ومن المنتظر بعد اللقاء جمع اللاعبين بالمدرب حجار بملعب أمام الياس للاطلاع على طريقة العمل سيدخل الاولمبي في معسكر تحضيري بداية من الأسبوع المقبل بأعالي تيكجدة للتحضير كمرحلة أولى قبل التنقل إلى تونس في منتصف الشهر الجاري.