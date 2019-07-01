تم توقيف نائب رئيس بلدية تلمسان بتهمة الاستيلاء على ممتلكات دار الأشخاص المسنين حسبها علم اليوم الاثنين لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

و ذكر ذات المصدر أن توقيف نائب رئيس بلدية تلمسان جاء بناء على شكوى تقدم بها عمال دار الأشخاص المسنين "العشعاشي" ببلدية تلمسان تفيد بقيام هذا الشخص بالاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بهذا المرفق كان قد اشتراها محسنون بقيمة إجمالية قدرها 200 ألف دج و المتمثلة في جهاز تلفاز و طاولات و ألبسة و مواد غذائية منها 30 كلغ من اللحوم.

و أضاف المصدر انه سيتم غدا الثلاثاء إحالة المتهم على قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الغير.