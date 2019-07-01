انضم وسط الميدان الدفاعي لنادي بارادو، طاهر بن خليفة، الى تعداد فريق اتحاد الجزائر لمدة سنة على سبيل الإعارة، حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين النادي المتوج بلقب بطولة الرابطة الأولى المحترفة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك".

ولعب بن خليفة (25 سنة) الموسم المنصرم لصفوف شبيبة القبائل معارا من أتلتيك بارادو (الرابطة الاولى المحترفة).

ويعد هذا اللاعب ثالث مستقدم في تعداد "سوسطارة" تحسبا للموسم الجديد 2019-2020 بعد كل من مدافعي اتحاد عنابة أنيس خمايسية (20 سنة) بعقد مدته 3 سنوات، وإلياس أوكال من نصر حسين داي بعقد يمتد إلى غاية 2021. إضافة إلي التعاقد مع المدرب بلال دزيري لقيادة العارضة الفنية.

يشار أن المساهمين في الشركة الرياضية لاتحاد الجزائر أعلنوا قبل أسبوعين رسميا عن فتح رأس مال الشركة، وذلك بسبب الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها النادي العاصمي.