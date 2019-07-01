حل المدير العام لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي (الرابطة الأولى لكرة القدم) لورون كوليت اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة في زيارة عمل تدوم يومين، حسبما أفادت به اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها "بمبادرة من رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية مصطفى براف، تسمح هذه الزيارة بتعزيز العلاقات الرياضية والصداقة بين الجزائر ونادي الجنوب الفرنسي".

وخلال هذه الزيارة، سيعقد المدير العام لنادي أولمبيك مارسيليا اجتماعات عمل مع مسؤولي فريق مولودية الجزائر والرئيس المدير العام لمجمع "مدار هولدينغ"، مالك نادي شباب بلوزداد، شرف الدين عمارة.