حل المدير العام لنادي اولمبيك مارسيليا الفرنسي (الرابطة الأولى لكرة القدم) لورون كوليت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة في زيارة عمل تدوم يومين, حسبما افادت به اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها "بمبادرة من رئيس اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية مصطفى براف، تسمح هذه الزيارة بتعزيز العلاقات الرياضية والصداقة بين الجزائر ونادي الجنوب الفرنسي".

وخلال هذه الزيارة، سيعقد المدير العام لنادي اولمبيك مارسيليا اجتماعات عمل مع مسؤولي فريق مولودية الجزائر والرئيس المدير العام لمجمع "مدار هولدينغ"، مالك نادي شباب بلوزداد، شرف الدين عمارة.