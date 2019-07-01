حقق المنتخب الوطني فوزا سهلا أمام نظيره التنزاني بثلاثية نظيف سجل آدن أوناس هدفين منها.

كما كان منتظرا تفوق رفاق الرايس مبولحي على تنزانيا بكل سهولة بعد تسجيلهم ثلاثة أهداف في الشوك الأول من توقيه آدم أوناس (ثنائية) واسلام سليماني، في لقاء كان في اتجاه واحد في أغلب فتراته. وكان الناخب الوطني غير التشكيلة كلية باستثناء الرايس مبولحي وبن ناصر.

وعرف ريتم المباراة تراجعا في الشوط الثاني أين اكتفى "الخضر" بتسيير المباراة مع بعض الهجمات التي كادت أن تثقل النتيجة. للاشارة آخر مرة فاز فيها المنتخب الوطني بكل لقاءات دور المجموعات كان سنة 1990 عام التتويج القاري الوحيد.

نهاية اللقاء بفوز سهل لأشبال بلماضي

* 3 دقائق وقت بدل الضائع.

د 80 : تسديدة بونجاح خارج الاطارة بعد تمريرة جميلة من بوداوي من وسط الميدان.

د 78 : بونجاح في مكان عبيد.

د 74 : آدم أوناس يترك مكانه لرياض محرز.

د 65 : تسديدة فارس تجانب الاطار

د 56 : عدلان قديورة يأخذ مكان بن ناصر

د 53 : تسديد جميلة من أندي ديلور من 18 متر تجانب الاطار.

د 49 : حروج مدافع تنزاني بداعي الاصابة بعد احتكاك مع أندي ديلور.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول

د 45 : سليملني يمرر لآدم أوناس الذي يتخطى مدافع ويراوغ الحارس ويضيف الثالث للمنتخب الوطني والثاني بالنسبة له في هذا اللقاء.

الثالثثثثثثث

د 38 : الثاني من تسجيل آدم وناس، بعد عمل هجومي جيد مع اسلام سليماني، هذه المرة آدم أوناس أحن التسديد.

د 34 : الأول للمنتخب الوطني من تسجيل سليماني.

د 33 : نقص الانسجام أثر على أداء أشبال بلماضي.

* خروجهم من المسابقة جعل التنزانيون يلعبون دون ضغط.

* أندي ديلور أحسن عنصر في ربع الساعة الأول.

د 15 : قذفة من بن ناصر تجد الحارس الخصم في طريقها.

د 13 : فرصة أخرى تضيع من آدم أوناس.

د6 : سليماني هو الآخر يضيع فرصة سانحة للتسجيل بعد تمريرة رائعة من أندي ديلور.

د 3 : بوداوي يضيع فرصة حقيقية لافتتاح باب التسجيل، بعد هجمة معاكسة لـ"الخضر" ديلور يركض مسافة طويلة ويقدمها على طبق من ذهب لبوداوي لكن هذا الأخير لم يحسن استغلالها وجها لوجه مع الحارس الخصم.

د 2 : أول ركنية لتنزانيا.

د 1: بداية المباراة.

تشكيلة "الخضر":

* قسما تدوي في سماء القاهرة.

* البداية مع النشيد الوطني التنزاني.

* دخول التشكيلتين أرضية الميدان.

قرر جمال بلماضي، الناخب الوطني اراحة التشكيلة الأساسية باقحام البدلاء لمواجهة منتخب تنزانيا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم افريقيا، تابعوا معنا المباشر.