رغم أنهم يقيمون على الورق في العاصمة، إلا أن سكان حي 940 مسكن عدل بأولاد فايت التي شبهها رئيس بلديتها بسويسرا، يعيشون في جزيرة معزولة عن العالم. معاناة هذا التجمع السكاني مستمرة منذ سنوات، فلا الطرقات معبدة، ولا شبكة الهاتف النقال تعمل ولا الأمن متوفر. وضعية لم تعد تطاق، بفعل السرقات المتكررة للسيارات وضجيج الشاحنات التي تعمل في ورشات البناء المجاورة، والأدهى من ذلك أن السكان بفعل ضعف شبكة الهاتف النقال وانعدامها بالنسبة لبعض المتعاملين، لا يستطيعون حتى التبليغ عند الضرورة.