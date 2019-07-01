نشرت الرئاسة التونسية أولى الصور للرئيس الباجي قايد السبسي وهو يغادر المستشفى العسكري ،بعد وعكة صحية حادة تعرض لها الخميس الماضي.



أظهرت الصور الرئيس السبسي برفقة طبيبه الخاص معز بالخوجة وأمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية وبقية الفريق الطبي الذي كان يتابع صحة السبسي.

وقبل ذلك أعلن نجل الرئيس والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي إن الرئيس يوجد بصحة جيدة وأنه خرج من المستشفى.



وكان الرئيس قايد السبسي البالغ من العمر 93 عاما قد نقل إلى المستشفى بعد تعرّضه صباح يوم الخميس إلى وعكة صحيّة وصفت بالحادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة.