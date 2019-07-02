سجل الإنتاج الصناعي العمومي ارتفاعا بنسبة 4 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 وهي الفترة التي عرفت فيها عديد القطاعات "تحسنا ملموسا" مقارنة بالسنة التي سبقتها .

وأفاد الديوان الوطني للاحصائيات، أن القطاعات المعنية بهذا التحسن فتتمثل في صناعات التعدين والحديد والصلب والميكانيك و الكهرباء وكذا الجلود و الأحذية والصناعات الكيميائية و المناجم و المحاجر و الصناعات الغذائية. وتابع الديوان أنه بعد الانخفاض بحوالي 6 % الذي سجل خلال الثلاثي الأخير من سنة 2018 عرف الإنتاج الصناعي لصناعات التعدين و الحديد و الصلب و الميكانيك والكهرباء ارتفاعا بنسبة 1. 34 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

وقد ساهمت عديد النشاطات في هذه النتائج سيما منها فروع صناعة السلع الوسيطة الحديدية والميكانيكية و الكهربائية (+9. 18 %) و كذا صناعة سلع التجهيزات الميكانيكية (+7. 25 %). وعلاوة على تركيب السيارات الصناعية فإن قطاعات التعدين وتحويل الحديد الخام و الفولاذ قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا معتبرا على التوالي في حدود (+2. 66 %) و (+3. 148 %). بالمقابل سجلت فروع من صناعات التعدين والحديد و الصلب و الميكانيك و الكهرباء انخفاضات و يتعلق الأمر بكل من إنتاج و تحويل المعادن غير الحديدية (-3. 64 %) وصناعة السلع الاستهلاكية الحديدية بحوالي (-42 %).

و تأكد أن مؤشر الارتفاع الذي بدا انطلاقا من الثلاثي الثاني من سنة 2018 بالنسبة لصناعة الجلود والأحذية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 بنسبة تفاضلية فاقت 24 %. ويظهر هذا التحسين على مستوى السلع الوسيطة (+24 %) و السلع الاستهلاكية كذلك بـ (+1. 24 %). أما في قطاع الصناعات الكيمائية فقد ارتفع الإنتاج بنسبة (8. 13 %) خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 و مقارنة بنفس الفترة المرجعية و ذلك خاصة لتحسن نشاط صناعة المنتجات الكيميائية الأخرى (+8. 7 %) و صناعة السلع الوسيطة من البلاستيك (+7. 31 %) والمنتجات الصيدلانية (+3. 18 %).

إلا أن مؤشر الانخفاض قد ميز إنتاج الأسمدة والمبيدات (-2%) وصناعة الدهان (-5. 2 %) وأخيرا صناعة الراتنج الصناعي و المواد البلاستيكية (-7. 66 %).

من جانبها واصلت صناعات المناجم والمحاجر نموها الذي بدا منذ الثلاثي الأخير من سنة 2018 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019 بزيادة قدرت بـ (7. 6 %). وباستثناء استخراج منجم المواد الأولية المنجمية التي انخفضت بنسبة 11 % فإن بقية النشاطات قد ساهمت في نتائج هذا القطاع سيما استخراج الحجر الصلصالي و الرمل (+7. 3 %) و استخراج منجم الحديد (+9. 25 %) و الفوسفات (+5. 29 %).

وخص هذا المؤشر المتزايد الصناعات الغذائية التي سجلت ارتفاعا للإنتاج بنسبة( 6. 4 %). وعليه فإن اثنين من ثلاثة فروع للقطاع قد عرفت ارتفاعات أما أهمها فيتمثل في صناعة الحليب (+17 %). بالمقابل تراجعت نسبة صناعة أغذية الأنعام بـ (-6. 16 %) و كذا عمل الحبوب (-3. 0 %) خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

أما إنتاج قطاع الطاقة (الكهرباء) فقد عرف ارتفاعا بنسبة (1. 5 %) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 و اعتبرت مصالح الديوان الوطني للإحصائيات هذه النسبة بـ"المعتبرة" مقارنة بتلك المسجلة خلال الثلاثيات التي سبقتها سيما بالنسبة لتلك الأخيرة على التوالي بـ (+4. 1 % و+ 2. 1 %). أما إنتاج الصناعات المختلفة فقد حققت نتائج ايجابية مسجلة ارتفاعا للإنتاج بـ(+2. 52 %) خلال الفترة الاستدلالية.

و تشير معطيات الديوان الوطني للإحصائيات إلى تسجيل تراجع في أربع قطاعات صناعية خلال الثلاثي الأول لسنة 2019 ومقارنة لنفس الفترة في 2018. وتتعلق الانخفاضات بمواد البناء (-7. 8 %) و النسيج (-3%) و المحروقات و صناعات الخشب بـ( -2.2 %) لكل القطاعين. وبخصوص قطاع مواد البناء والخزف و الزجاج، تراجع إنتاجه بـ (-7. 8 %). هذا التغيير السلبي ناجم عن فرع مواد البناء والمواد الحمراء (-1. 25%) و الروابط المائية (- 2.9%). و في هذا القطاع، تتمثل الفروع التي عرفت تطورا إيجابيا في مواد الإسمنت و مختلف مواد البناء (+ 3. 9 %)، وكذا صناعة الزجاج (+1. 56 %).

وقد عرفت صناعات النسيج تراجعا في النمو حيث سجلت انخفاضا في إنتاجها يقل عن (3 % ) خلال مرحلتي المقارنة. وقد تم تسجيل هذا التراجع على مستوى الإنتاج المتعلق بتصنيع المعدات الوسيطة للنسيج ( -8. 3 %) و تصنيع معدات الاستهلاك للنسيج (- 9. 1 %).

وفيما يتعلق بصناعة الخشب والفلين و الورق فقد عرفت بدورها تراجعا في النشاط قدر بـ (- 2.2 %)، مرده أساسا انخفاض نشاط فرع النجارة العامة (-4 .22%) وتحويل الورق (-5. 9%)، في حين تم تسجيل تحسن في صناعات التأثيث (+9. 12 %) والفلين (+8. 33 %).

وتراجع قطاع المحروقات بنسبة (- 2.2 %) في الإنتاج حيث سجل إنتاج تكرير النفط الخام والغاز الطبيعي انخفاضا على التوالي بنسبة (- 1% و 4. 16 %)، في حين شهد الإنتاج في فرع تمييع الغاز الطبيعي تحسنا بنسبة (7. 9 %). وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات بأن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد انخفاضا (- 5. 1 %) سنة 2018 مقارنة بسنة 2017.