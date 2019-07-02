تم انتشال جثة غريق (11 سنة) من داخل بركة مائية بمشتة لاروي ببلدية التلاغمة بولاية ميلة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح المصدر، أن التدخل كان مساء أمس الإثنين، حيث تم انتشال الجثة من بركة بعمق حوالي 3 أمتار ومن ثم حولت إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بالتلاغمة.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ظروف الحادث.

للتذكير فقد تم تسجيل مطلع الأسبوع الجاري حالة غرق في مجمع مياه راح ضحيتها طفل وذلك ببلدية بن يحيى عبد الرحمان.