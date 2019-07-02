تلقى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 57 لاستقلال الجزائر، أعرب له فيها عن ارتياحه لمواصلة التعاون من خلال خلق "فرص للتبادل من أجل إقامة روابط جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر".

وجاء في رسالة الرئيس ترامب، "يسرني والجزائر تتأهب للاحتفال بعيد استقلالها في 5 جويلية، أن أقدم لكم أطيب التهاني ولا يفوتني أن أذكركم أن الصداقة والشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ما فتئت تتعزز من سنة لأخرى حيث حاربنا معا الإرهاب وقمنا بتعزيز علاقاتنا التربوية والثقافية وتوسيع تعاوننا الاقتصادي".

وتابع الرئيس الأمريكي يقول "أقدر أيما تقدير الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في سبيل ترقية الحلول السياسية السلمية تجاه العديد من التحديات في المنطقة وذلك من مالي إلى غاية ليبيا، كما أعرب عن ارتياحي لمواصلة تعاوننا في مجالات أخرى سواء تكثيف التجارة الحرة والمنصفة والمتبادلة و توسيع التعاون في مجال الأمن أو خلق فرص التبادل لإقامة روابط جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر".

وخلص ترامب إلى القول "باسم الشعب الأمريكي، أعرب لكم عن تهاني الخالصة بمناسبة عيد استقلالكم".