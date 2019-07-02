أعلن 50 محاميًا استعدادهم للمشاركة في الدفاع عن المجاهد لخضر بورڤعة، الذي أودعه القضاء الحبس المؤقت بتهمتي "محاولة إضعاف معنويات الجيش" و"إهانة هيئة نظامية"، وشهدت مدن عدة في البلاد مظاهرات احتجاجًا على سجن عشرات الأشخاص بسبب رفعهم راية الأمازيغ في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ شهور.

وأكد الكاتب الصحفي فضيل بومالة،عبر مواقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك"، "تأسس مبدئيا أكثر من خمسين محاميا ومحامية و ثلاثة نقباء من مختلف مناطق البلاد للدفاع عن السجين السياسي المجاهد لخضر بورڨعة رائد جيش التحرير وقائد الكتيبة الزبيرية بالولاية التاريخية الرابعة. و قد أستأنف ممثلون عن هيئة دفاع لخضر بورڨعة أمر قاضي التحقيق بالإيداع رهن الحبس المؤقت بانتظار جدولة قضيته أمام غرفة الاتهام".