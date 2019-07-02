اعتبر رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح ڤوجيل، أن قرارات الفريق أحمد ڨايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، جاءت تلبية لمطالب الشعب الجزائري، ومسايرة الحراك حتى النهاية .

وأكّد صالح ڤوجيل، خلال اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أن الفريق أخذ مسؤولية كمؤسسة من خلال العمل الجاد .

وشدد ڤوجيل، على ضرورة التعامل بعقلانية مع الأزمة التي تعيشها الجزائر من خلال المحافظة على مؤسسات الدولة، وانتهاج أسلوب الحوار تزامنا مع اقتراب عيد الاستقلال 5 جويلية، محذرا الأجانب من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.