قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) تمديد اتفاق تحديد حصص الإنتاج الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الـ175 لفترة إضافية تقدر بتسعة أشهر ابتداء من شهر يوليو الجاري.

وأفادت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتوني في أعقاب الاجتماع المنعقد أمس الإثنين بفيينا النمساوية أنه "نظرا للمؤشرات الرئيسية الراهنة و الإجماع حول آفاق ما تبقى من سنة 2019، قررت ندوة الدول الأعضاء في منظمة أوبيك تمديد اتفاق تحديد حصص الإنتاج الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الـ175 لفترة إضافية تقدر بتسعة أشهر ابتداء من شهر يوليو 2019 إلى غاية 31 مارس 2020" .