خرج اليوم الثلاثاء، متقاعدو التربية بولاية تيبازة في مسيرة للتنديد بالانسداد الحاصل على مستوى لجنة الخدمات والمطالبة بحقوقهم الضائعة منذ سنة 2015 على إثر الصراع الذي عاشته اللجنة، وانتهى بتوقيف رئيسها وبعض الأعضاء، ما أدى إلى بقاء الحقوق المشروعة لـ 1400 متقاعد وكذا الأرامل واليتامى رهن صندوق الخدمات الاجتماعية.

واستهل المتظاهرون احتجاجهم بوقفة أمام مديرية التربية رافعين لافتات كتبت عليها شعارات منددة باستمرار الانسداد الحاصل في اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية منها "متقاعدو قطاع التربية بولاية تيبازة يطالبون بحقوقهم المهضومة منذ 2015" و "حرروا الخدمات من قبضة العصابات".

وانطلق المحتجون في مسيرة نحو مقر الولاية مرددين عدة عبارات تطالب بفك الانسداد الحاصل في اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية "بركات بركات حرروا الخدمات"، "بركات بركات المتقاعد راهو مات" و"يا للعار يا للعار مديرة بلا قرار"، لتتوقف المسيرة بالرصيف المحاذي لمبنى مقر الولاية حيث رفع الغاضبون مطلب رحيل مديرة التربية بالولاية "ارحلي ارحلي" وكذا تدخل والي تيبازة لإنصافهم "يا الوالي يا الوالي انصفنا يا الوالي" .

وقال المتظاهرون أن متقاعدي القطاع دفعات 2015، 2016، 2017، 2018 صامدون في الدفاع عن حقوقهم من خلال الاحتجاجات والمسيرات بعد فشل كل محاولاتهم في افتكاك حل من جانب الوزارة الوصية وكذا المديرية الولائية للقطاع.