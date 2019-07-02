يعتبر الدكتور إبراهيم اأومنصور الباحث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية بباريس دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الشمالية حدثا تاريخيا، لكنه استبعد أن تأتي اللقاءات بين ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون بثمار، لأنه من الصعب جدا، حسبه تحقيق رغبة ترامب بتفكيك السلاح النووي الكوري الشمالي، كونه يخلط بين السياسة الداخلية والخارجية، واستبعد الدكتور أومنصور أن يشهد العالم نسخة من الحوار الأمريكي الكوري الشمالي مع إيران.

ما هي قراءتكم لزيارة دونالد ترامب إلى كوريا الشمالية، حيث يعد أول رئيس أمريكي يزور هذا البلد؟ وما هي الرسالة التي أراد أن يوجهها ترامب من وراء ذلك؟

عبور الرئيس الأمريكي حدود كوريا الشمالية يعتبر حدثا تاريخيا، كونها أول زيارة لرئيس أمريكي إلى كوريا الشمالية منذ اندلاع الحرب في كوريا سنة 1953 في ظل الحرب الباردة التي تبعها انقسام الكوريتين. ويأتي لقاء الزعيمين الكوري والأمريكي بعد لقاء هانوي منذ حوالي 4 أشهر ولقاء سنغافورة العام الماضي وأيضا بعد لقاء الرئيسين الكوري الشمالي والجنوبي خلال الألعاب الأولمبية.

هل تتوقعون أن تفتح هذه الزيارة المجال واسعا أمام حلحلة الأزمة في كوريا، وهل سيتخلى الزعيم الكوري عن سلاحه النووي مقابل تطبيع العلاقات مع واشنطن؟

أستبعد أن يأتي هذا اللقاء بثمار لأنه من الصعب جدا تحقيق رغبة ترامب بتفكيك السلاح النووي الكوري الشمالي، فترامب يخلط بين السياسة الداخلية والخارجية، حيث يخوض اليوم حملة انتخابية ويحاول إظهار هذه الزيارة كبداية لحل الأزمة لكن الواقع معقد جدا، أولا لأن إقناع الرئيس الكوري كيم جونغ أون بالتخلي عن الأسلحة النووية صعب أن نصدقه، لأن ترامب لا يمكن أن يرفع الحصار الاقتصادي عن كوريا الشمالية قبل تفكيك برنامجها النووي، وهو أحد الشروط الأساسية لأي تقدم في الحوار، وثانيا الرئيس الكوري لا يمكن أن يغامر بتفكيك أسلحته النووية وهو يعلم أن هذا السلاح هو الذي منح لبلده الهبة الدولية التي يتمتع بها الآن، وهذه الأسلحة هي التي دفعت ترامب لقبول الحوار معه، عكس ما هو الحال في الملف الإيراني. وكخلاصة، هذا الحوار رمزي وشكلي أكثر منه أن يكون حلا واقعيا للأزمة.

في رأيكم هل يمكن أن نشاهد سيناريو مماثلا في الحالة الإيرانية ويزور ترامب إيران؟

زيارة ترامب لإيران تبقى أمرا مستبعدا، لأن تعقيدات الملف الإيراني أكبر من الملف الكوري الشمالي، لماذا؟ بخصوص الملف الأخير هناك فقط اليابان البلد الوحيد ضمن حلفاء أمريكا في المنطقة من يتوجس ويعارض التقارب بين واشنطن وبيونغ يونغ، أما في الحالة الإيرانية فأي تقارب بين واشنطن وطهران سيقلق العديد من الدول مثل إسرائيل والإمارات والسعودية التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات استراتيجية عميقة، وعليه أي تقارب بين البلدين يمكن أن تفشله هذه الدول الثلاث.

على سبيل المثال، سكوت الولايات المتحدة وغض طرفها عما يجري في حرب اليمن التي تقودها السعودية يعتبر بمثابة هدية من طرف ترامب للرياض في إطار ترسيخ صفقة القرن التي يروج لها الرئيس الأمريكي في المنطقة، وهذا يضع أيضا كلا من السعودية والإمارات في موقع قوة للضغط على ترامب ومنعه من تقديم أي تنازلات لصالح إيران.

في الوقت نفسه، إيران أيضا فقدت الثقة في واشنطن منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع سنة 2015، ما جعله في أعين الإيرانيين محل شك وريبة، خاصة أن ترامب لا يجد أي مشكل في نقض أي اتفاقيات دولية من أجل تكريس حوار واتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية كما هو الحال مع كوريا الشمالية وما يحاول فعله أيضا مع إيران اليوم، حيث يسعى إلى إبرام اتفاق نووي ثنائي بين واشنطن وطهران، وهو ما يجعل هذه الدول لا تثق في ترامب لأنها لا تملك أي ضمانات في المستقبل بحكم أن الذي لم يحترم اتفاقا دوليا لا يحترم اتفاقا ثنائيا. والسؤال الذي يطرح اليوم من طرف الإيرانيين هو من يضمن لهم أن الاتفاق الذي سيبرمونه مع ترامب يبقى ساري المفعول في حال خسر الانتخابات، ومن يضمن لهم أن الرئيس المقبل لا يعود إلى الاتفاق الأول أو يرفع سقف مطالبه كما فعل الرئيس الحالي.