ستتوقف جزئيا محطة تحلية مياه البحر لولاية سكيكدة لتعمل بنسبة 80 بالمائة من طاقتها فقط بداية من يوم غد الأربعاء و لمدة 30 ساعة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المكلف بالإعلام بالمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه وحدة سكيكدة.

وأوضح سميح قيعص لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا التوقف الجزئي سيحدث بعض التذبذبات في التزويد بمياه الشرب ببعض الأحياء بالبلديات التي يتم تموين سكانها انطلاقا من هذه المحطة و هي: سكيكدة، حمادي كرومة، فلفلة والحدائق، بالنظر إلى أن هذه المنشأة لن تعمل بطاقتها الكلية أي 100 ألف متر مكعب يوميا.

واعتبر ذات المصدر، هذا التوقف عادي، إذ أن محطة تحلية المياه لها برنامج توقفات سنوي خاص معّد ومبرمج مسبقا من أجل أعمال الصيانة والتنظيف الكيميائي، وأغلبها توقفات جزئية ضرورية لاستمرارية عمل المحطة وتفادي الانقطاعات الكلية التي يكون لها تأثير كبير على عملية توزيع المياه.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن التذبذبات التي ستسجل في التزود بالمياه عند توقف محطة تحلية مياه البحر ستنتهي فور استكمال بعض المشاريع الهامة التي ستؤمن عملية توزيع المياه بالمجمع الحضري لمدينة سكيكدة، منها مشروع إعادة تهيئة محطة المعالجة بحمادي كرومة وكذا مشروع إعادة تأهيل شبكة الجر انطلاقا من سد القنيطرة إلى غاية محطة المعالجة بحمادي كرومة الذي يوجد في مراحل متقدمة من الإنجاز.