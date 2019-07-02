أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء في جو حار حصة تدريبية بتعداد محدود غداة الفوز على تنزانيا (3-0) لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة للدور الأول لكأس إفريقيا.

وعرفت الحصة التي جرت بملعب بتروسبور ابتداء من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي و 10:00 بتوقيت الجزائر، مشاركة 9 لاعبي الميدان وحارسين في جو شديد الحرارة ويتعلق الأمر بكل من بن العمري، عطال، محرز، ماندي، بن سبعيني، بونجاح، فغولي، قديورة والحارسين دوخة وأوكيجة.

أما الوسط الهجومي يوسف بلايلي الذي اكتفي بتدريب خفيف على انفراد خلال الحصتين التدريبيتين الأخيرتين تحت إشراف المدلك ريمي لانجو، قد استأنف التدريبات الجماعية مع زملائه.

في المقابل، لا يزال ياسين براهيمي الذي تعرض إلى التواء على مستوى العرقوب غائبا عن التدريبات مكتفيا بالعلاج بالفندق. وأوضح بلماضي مساء أمس الyثنين بأن "إصابة براهيمي كانت أخطر مما كان يتوقعه".

أما اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أمس أمام تنزانيا فقد بقوا بمقر إقامتهم لخوض حصة استرخائية واستعادة اللياقة.