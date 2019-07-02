خرج المئات من المواطنبن ، اليوم ، بتيزي وزو في مسيرة حاشدة للتنديد بحملة الاعتقالات التي مست شبان ذنبهم الوحيد أنهم رفعوا الراية الأمازيغية كما طالبوا برحيل النظام الفاسد و بوضع أسس نظام ديمقراطي لبناء الجمهورية الثانية .

إنطلقت هذه المسيرة الاحتجاجية ككل الثلاثاء من حسناوة بإتجاه ساحة الشعمة رفع خلالها الطلبة المتظاهرون لافتات و شعارات منددة بالنظام السياسي الفاسد كما طالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين . وبمدينة عين الحمام تم تنظيم تجمع بوسط المدينة نشطه محامون و منتخبون حضره جمهور غفير من المواطنين الذين طالبوا بإطلاق سبيل المعتقلين من بينهم أبناء الشاب ولد طالب أمين إبن المنطقة . وندد المتدخلون خلال هذا التجمع بحملات قمع الشعب التي تشهدها البلاد كل يوم جمعة كما دعوا العدالة لكي تكون سلطة قضائية مستقلة لا تخضع لأوامر الجهاز لتنفيذي.