افتك التلميذ إلياس زياني من متوسطة زيغود يوسف ببلدية عين التوتة بولاية باتنة المرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2018- 2019 بمعدل 19,69 من 20.

وقال المتوج بثقة كبيرة اليوم الثلاثاء:" كنت متيقن من هذه النتيجة وبأنني سأحصل على معدل جيد وحتى عائلتي لم يساورها الشك في ذلك نظرا لمشواري الدراسي الحافل إلى حد الآن بالنجاحات، فقد كنت دوما في المرتبة الأولى منذ السنة أولى ابتدائي".

وأضاف ابن عين التوتة المولود في 20 فبراير 2004 بأن تحقيق هذا النجاح "جاء تأكيدا لمثابرتي في دروسي لكن أيضا بفضل مساعدة عائلتي ومرافقة أساتذتي لي ولزملائي طوال هذه المرحلة من التعليم".

ولم يخف إلياس الذي بدا خجولا لكنه جد فخور بما حققه أن طموحه الكبير كان دوما في أن يصبح في المستقبل طبيبا ثم جراحا لمساعدة المرضى مضيفا حتى وإن تحصلت على منحة للدراسة في الخارج فحتما سأعود إلى وطني لأن خدمته "ضرورية وواجبة" على حد تعبيره.

و تبين للحضور من الزملاء الصحفيين الذين تجمعوا حول هذا التلميذ النجيب لأخذ تصريحاته وانطباعاته بعد أن صنع الحدث ببلدته الصغيرة وبالولاية لدى حضوره ضيفا بإذاعة باتنة الجهوية بأنه كان في إجاباته ناضجا رغم صغر سنه وهو الذي أكد بأن حفظه للقرآن الكريم وختمه في الثلاثي الثالث من السنة الرابعة متوسط ساعده كثيرا وأمده بالقوة والعزيمة من أجل التفوق وتحقيق أعلى المراتب

ويعد إلياس ثاني أربعة إخوة في عائلته وهو الطفل الوحيد حيث أشار والده بلعيد الموظف بإدارة السجون بباتنة أن كل أبنائه ممتازين في دراستهم.