جدد، اليوم، أنصار اتحاد بسكرة حركتهم الاحتجاجية بالخروج إلى الشارع أين أقدموا على الاعتصام في مخرج المدينة الغربي و قطع طريق طولقة بمحاذاة المفترق المؤدي إلى المنطقة الصناعية أين تتواجد مجموعة من الشركات العمومية و الخاصة و ذلك للمطالبة بإنقاذ الفريق من أزمته المالية .

الأنصار المحتجون رفعوا أعلام الخضراء و لافتات ترجمت مطلبهم و حملت عبارات " ولايتنا غنية نطالب بحلول فورية " ، " الاتحاد ينادي أين رجال بلادي " .و أكد من تحدث إلينا أن فريقهم رغم تحقيقه للصعود إلا أن حاله يثير الشفقة و يسير نحو طريق مسدود مما أجبرهم على الوقوف بجانبه و طرق باب بعض الشركات أين التقوا بمسؤوليها بحثا عن الحلول .و أضافوا أن الأزمة المالية و الديون المتراكمة حالت دون الشروع في الاستقدامات و التحضيرات و المؤسف حسبهم أن الرؤية غير واضحة فلا مساعدات ضخت و لا أفق حول مشروع شركة وطنية تتكفل بالنادي و لا سلطات استطاعت التحرك في وقت بدأ نزيف اللاعبين حيث وقع قلب الدفاع علام كمال الذي انتهى عقده مع مولودية بجاية في حين أن آخر الأخبار ترشح تولي المدرب النذير لكناوي العارضة الفنية للموب حيث يكون قد تفاوض هو الآخر مع مسؤولي هذا الفريق الذي يرغب في استقدام مجموعة من العناصر اللامعة التي تتمتع بالتجربة لتحقيق الصعود .

من جانب آخر لم يخف المناجير العام للنادي تريعة عبد القادر صعوبة الوضع حيث أكد في حديثه لـ "الخبر " أن الحساب البنكي مجمد و قد تقدموا بطعن لرفع الحظر عنه و بشأن المدرب لكناي قال " قيدة " إنه لازال ينتظر و منح مهلة قصيرة قبل الفصل في قراره .و أضاف أنه من غير المنطقي أن نفوت عليه فرصة الالتحاق بفريق جديد كما أن اللاعبين في حالة قلق و ينتظرون هم كذلك إشارة من الرئيس ، علما أن جلهم مرتبط بعقد لسنتين .

و في اتصال هاتفي مع لكناوي أكد هذا الأخير أنه تحدث مع الرئيس بن عيسى و زوده بخريطة عمل و عدد المستقدمين و المسرحين و موعد الشروع في التحضيرات الذي حدد في الخامس جويلية لكن لا شيء تحقق و أضاف لكناوي انه أمهل الإدارة إلى غاية العاشر من هذا الشهر لأنه لا يمكن التفريط في الكم الهائل من العروض رغم أن الخضراء لها مكانة كبيرة في قلبه و نيته إعداد فريق تنافسي يكون مفاجأة البطولة .