أقدم تلميذان على الانتحار بكل من تبسة وميلة بسبب رسوبهما في شهادة التعليم المتوسط.

ووضع أمس الشاب ح. هـ يبلغ من العمر 15 سنة من مدينة بير العاتر بتبسة حدا لحياته بسبب رسوبه في شهادة التعليم المتوسط، شنقا بإحدى الغرف بمنزل جده الساكن بمدينة وادي سوف. وبحسب ما توفر "لدينا من معلومات فإن المتوفى، الذي كان يزاول دراسته بمتوسطة " بوالديار بوبكر" بمدينة بئر العاتر، كان توجه رفقة والدته إلى مدينة الوادي، لإجراء تحاليل طبية، وأثناء تواجدها ببيت والدها هناك، وتزامنا مع الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، علم برسوبه، فأصيب بصدمة نفسية عنيفة، خاصة وأنه كان على ثقة بالنجاح، حتى يتمكن من الالتحاق بمدرسة أشبال الأمة، ورغم عرضه على الأطباء إلا أنه ظل في وضع صحي ونفسي صعب، وفجأة تفطن الأهل ووجدوه معلقا بحبل، ليتم إبلاغ الجهات الأمنية، حيث تنقل وكيل الجمهورية محل الاختصاص، إلى عين المكان، ومعاينة الجثة وفتح تحقيق، وتم تحويل الجثة لمصلحة حفظ الجثث للتشريح، وسط حالة من الأسى والحزن.

كما أقدم طفل في الرابعة عشرة من العمر على وضع حد لحياته شنقا باستعمال حبل، نهار اليوم في حدود منتصف النهار بحي 240 مسكن المعروف بحي "قندهار" بمدينة ميلة، وهذا بعد رسوبه في امتحان شهادة التعليم المتوسط، الضحية يدعى "ع. و" وفي ظروف غامضة قرر الانتحار بعد يوم واحد عن إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط. وتبقى الأسباب مجهولة وغامضة لحد الآن رغم ترجيح البعض لفرضية تعرضه لضغوطات أثرت على نفسيته. و ذكر انها هكذا حوادث أصبحت للأسف تتكرر كل نهاية موسم دراسي عقب الإعلان عن النتائج في المتوسط والبكالوريا، مما يستدعي دق ناقوس الخطر.