عاش سكان حي "السونترا الشعبي" لحظات من الترقب والقلق بعد اختطاف فتاة من قبل عصابة مكونة من ثلاثة شبان، قبل أن تتمكن مصالح الشرطة من توقيفهم جميعا وانهاء جميع التحقيقات الأولية وتسليمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة بشار مرفقين بملف يحمل تهم اختطاف شخص مع ممارسة التعذيب متبوع بالاعتداء الجسدي والجنسي والسرقة.

وحسب ما حصلت عليه "الخبر" من معلومات أولية فإن عناصر الحضري 03 بأمن ولاية بشار، تحركوا ضمن قوة خاصة مشكلة من الأمن الحضري 07 والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 01، وهذا على إثر تلقي قاعة الإرسال لأمن الولاية لمكالمة هاتفية مفادها تعرض فتاة للاختطاف بالقرب من حي الإنارة، لتتم مباشرة الأبحاث عن الضحية بمداهمة النقاط المشبوهة، العثور عليها عند مداهمة المنطقة المعروفة بالكوك (المحطة المهجورة للفحم الحجري) في ظرف قياسي وتوقيف أحد المشتبه فيهم في عقده الثاني من العمر، واقتياده للمصلحة، مع تحويل الضحية للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولوية.

وأوضحت مصادر "الخبر" أن التحري المعمق الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري03، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الثاني (20 سنة) في القضية وتوقيفه مع تحديد هوية المشتبه فيه الثالث (34 سنة)، في حين بيَّنت التحريات أن المشتبه فيهم قاموا باقتراف فعلهم الإجرامي لغرض الاعتداء الجسدي على الضحية.