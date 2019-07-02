اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، في دورته العادية الأولى برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، سليمان براهمي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث صادق على جملة من القرارات تخص المسار المهني للقضاة، حسب بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام الدستور، وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، اجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى يوم 2 يوليو 2019 برئاسة سليمان براهمي، وزير العدل، حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء".

وأوضح ذات المصدر أنه "بعد تنصيب الأعضاء الجدد إثر التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين والمعينين والمصادقة على جدول أعمال الدورة المعروض وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، شرع أعضاء المجلس في انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، لاستخلاف الأعضاء المنتهية عهدتهم".

وبعدها درس المجلس وصادق على الخصوص على "تعيين 30 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء وعلى طلبات الإحالة على الاستيداع وعلى إلحاق قاضيين وإنهاء إلحاق سبعة قضاة وكذا تداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة".

وفي الختام، قرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة مفتوحة، يضيف البيان.