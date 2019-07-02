أقدم مساء اليوم شاب في العقد الثاني من العمر على إضرام النيران في جسده وسط غمرة الاحتجاجات التي تشهدها المواقع المحاذية لمزرعة "عبد الصمد" بالمخرج الشرقي لمدينة سيدي بلعباس ، ما استدعى تحويله على جناح السرعة صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية.

وتعيش المواقع المحاذية للمزرعة المذكورة على وقع الاضطرابات منذ أيام بسبب إشكالية السكن ما جسده المئات من قاطني التجمع الفوضوي هناك في قطع الطريق الرابط بين مدينة سيدي بلعباس وبلدية زروالة ، بعدما طالبوا السلطات بضرورة ترحيلهم في اقرب الآجال إلى سكنات لائقة وهي المشاهد التي تواصلت إلى غاية مساء اليوم.