انضم كل من حارس مرمى اتحاد البليدة، أحمد بوطاقة، وصانع ألعاب فريق شباب قسنطينة، عبد النور بلخير، إلى تشكيلة مولودية الجزائر بعقد يمتد لثلاثة مواسم، حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء النادي العاصمي الناشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وتم تقديم هذين المستقدمين الجديدين لصفوف مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وقبل انضمام الثنائي بوطاقة (21 سنة) وبلخير (30 سنة)، استقدمت إدارة "العميد" كل من الظهيرين الأيمن والأيسر لنصر حسين داي : وليد علاتي وبلقاسم براهيمي، وصانع ألعاب وفاق سطيف، عبد المومن جابو، في انتظار المهاجم الكاميروني روني وانكيواي لاعب أتيتيوس سباتا (القسم الرابع اليوناني).

بالمقابل، تم تسريح كل من الحارس عبد القادر مرسلي واللاعب رياض كنيش.