احتفظت ولاية تيزي وزو هذا العام وللسنة الثانية عشرة على التوالي بالمركز الأول في الترتيب الوطني لمعدلات النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط بتحقيقها معدل 82 بالمائة من التلاميذ الذين فازوا بهذه الشهادة، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء المدير المحلي للتربية.

وأكد أحمد لعلاوي أن عدد التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة التعليم المتوسط بتيزي وزو يقدر بـ 10.000 ناجح في حين بلغ عدد التلاميذ الذين تمكنوا من التنقل إلى الطور الثانوي من خلال حساب معدلهم السنوي 10.712 تلميذا، واصفا هذه النتائج التي تحققت من خلال تجنيد كافة الأسرة التربوية بـ "المشرفة".

وكشف ذات المسؤول أنه بالإضافة إلى العدد الهام من التلاميذ الذين تحصلوا على هذه الشهادة، سجلت كذلك نتائج "نوعية" حيث حصلت 177 متوسطة من إجمالي 197 مدرسة تحصيها الولاية، على معدل نجاح أعلى من المعدل الوطني البالغ 55.47 بالمائة من بينها 4 إكماليات حققت نسبة نجاح 100بالمائة.

وفيما يتعلق بالنتائج التي حققها التلاميذ، فقد فاز أربعة منهم بشهادة التعليم المتوسط بمعدل يزيد عن 19 /20 وهم كتوش ياسمين وعزيز سارة وحايد سابين ومنور تينهينان. بالإضافة إلى ذلك، نجح 72 تلميذا آخرا في هذا الاختبار بمعدل يزيد عن 18 /20، وفقًا للعلاوي.