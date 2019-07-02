لم يفهم العديد من إطارات قطاع الرّي بولاية الجلفة، أسباب وإصرار بعض الجهات على إجراءات منح مشاريع محطات التصفية التي استفادت منها 4 بلديات بالولاية عن طريق المنح بالتراضي، رغم أن السلطات المركزية وبعد فتح ملفات الفساد في قطاع الرّي أعطت تعليمات صارمة بأن تتوقف هذه الطريقة في منح المشاريع والتي استنزفت أموالا طائلة. فهل ينفّد الوزير تعليمات الجهات المركزية، أم أنه سيخضع لهذه الجهات التي لا تبحث إلا عن مصلحتها الشخصية خاصة وأنها صعّدت من كولستها عشية زيارة الوزير للجلفة في محاولة للضغط عليه.