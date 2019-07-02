أعلنت السلطات التونسية ان انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف عندما كانت تلاحقه وحدة أمنية في حي الانطلاقة في الضاحية الشرقية للعاصمة تونس.



ونشرت وزارة الداخلية التونسية بيانا اكدت فيه انه واثر عملية مطاردة بحي الإنطلاقة، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني الليلة من القضاء على الإرهابي الفار أيمن السميري دون تسجيل أية خسائر بشرية.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق ان الوحدات الأمنية قضت على الإرهابي الخطير المفتش عنه ايمن السمري ،عندما كانت تلاحقه حيث عمد الى تفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه في مكان خال من المارة بحي الانطلاقة الشعبي في الضاحية الشرقية للعاصمة تونس، حيث قضى في حينه دون ان يتسبب التفجير في خسائر بشرية او مادية.



وامس كانت وزارة الداخلية التونسية قد نشرت بلاغا يتضمن صورة للارهابي ايمن السمري ودعت المواطنين للابلاغ السريع عنه، ‘كرت الداخلية الهوية الكاملة للعنصر الإرهابي واسمه الكاممل ايمن بن الحبيب بن الخذيري السميري" تونسي مولود في 19 مارس 1996 ويقطن بحي اين خلدون الشعبي في الضاحية الغربية للعاصمة تونس.



وتعد هذه العملية الامنية استباقية، ويرجح ان تكون الاجهزة الامنية التونسية قد حصلت على معلومات عن اعتزام السمري تنفيذ عملية انتحارية جديدة في تونس ،في اعقاب تفجيري الخميس الماضي الذين استهدفا دورية أمنية في شارع بورقيبة عند باب بحر وسط العاصمة تونس، ومركز الشرطة الفنية والعدلية في القرجاني ضواحي العاصمة تونس.

وكانت السلطات التونسية قد نفذت ما يقارب 500 عملية مداهمة في اعقاب التفجيرين،بحثا عن متشددين ،سمح بتوقيف 25 من المفتش عنهم من قبل السلطات.