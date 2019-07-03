أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، اليوم، بإيداع كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد معزوز رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد.

وتم الاستماع أمس، لكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء سابقين منهم عبد الغني زعلان ويوسف يوسفي في ملف مصنع تركيب السيارات لرجل الأعمال أحمد معزوز.

التحقيق استمر إلى ساعة متأخرة من الليل ليتقرر بعدها إيداع المعني الحبس المؤقت.

وقالت المحكمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قاضي التحقيق استمع لإفادات متهمين وشهود كثيرين في قضية "مصنع معزوز" لتركيب السيارات الصينية من علامة "شيري"، ومن بينهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكلاهما تم حبسهما قبل أسابيع في قضايا فساد خطيرة.

ومعلوم أن أحمد معزوز صاحب مجمع معزوز ينشط في عدة مجالات فهو ممثل علامة السيارات "شيري" ويملك ايضا المركز التجاري باب الزوار بالعاصمة.