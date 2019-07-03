أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء إن 40 مهاجرا على الأقل قتلوا في ضربة وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس وإن العشرات أصيبوا.

وكانت ضربة جوية في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء قد أصابت مركزا لاحتجاز المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، في ضاحية تاجوراء في طرابلس وقال مسؤول طبي ليبي إنها أدت لمقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين.

وقال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يأوي نحو 600 شخص لكن هناك فرقا طبية على الأرض. وأضاف في تصريحات إعلامية "مع مواصلة عملية الإنقاذ، ربما يتبين أن عدد القتلى أعلى".

وقال مالك مرسيط المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم "حصيلة القتلى من حادثة القصف على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بلغت 40 قتيلا و80 جريحا".

وقالت الحكومة المتمركزة في طرابلس في بيان "يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات الجريمة البشعة التي استهدف فيها الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر، مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء والذي أدى إلى قتل وجرح العشرات".