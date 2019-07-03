شكل إجمالي محصلات الضريبة على الدخل للعمال الأجراء أكثر من ربع الجباية العادية الميزانياتية خلال سنة 2018، أي عند نفس مستوى مساهمة هذه الجباية المسجلة مند عدة سنوات، حسبما أفادت به إحصائيات وزارة المالية.

و حسب ذات البيانات فإن إجمالي الضريبة على الدخل، المقتطعة من المصدر، بلغت 691.85 مليار دينار في 2018 (مقابل 685.73 مليار دينار في 2017)، في حين أن الضريبة على المداخيل الأخرى بلغت 92.17 مليار دينار مقابل (84.6 مليار دينار)

وشكل إجمالي الضريبة على الدخل 26 بالمائة من مداخيل الجباية العادية والميزانياتية المحصلة في 2018 و التي بلغت 2648.5 مليار دج.

وحسب الديوان الوطني للإحصائيات،أحصت الجزائر أكثر من 11 مليون أجير في 2018. أما بخصوص إجمالي الضريبة على دخل المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح، فقد صبت للخزينة 384.32 مليار دينار (مقابل حوالي 420 مليار دينار في 2017) أي بانخفاض قدره 8.5 بالمائة.

أما ناتج الضرائب المختلفة على الأعمال فقد بلغ 1061.8 مليار دج (مقابل 991 مليار دج) منها 486 مليار دينار تم تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات و 332 مليار دينار من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الاستهلاك الداخلي.

ارتفاع كبير للأرباح الميزانياتية لسوناطراك

وحسب ذات البيانات فقد حصلت الخزينة 79.75 مليار دينار بفضل الضريبة الداخلية على الاستهلاك و 141.73 من الضريبة على المنتجات البترولية، كما تم تحصيل 85.5 مليار دينار من مواد التسجيل والطوابع الضريبية.

وبلغت المداخيل الجمركية المحصلة في 2018 نحو 313.5 مليار دج، في حين أن مداخيل أملاك الدولة ، (منتوج غير جبائي) ، فقد بلغت 46.7 مليار دج.

و فيما يخص أرباح بنك الجزائر التي تم صبها في ميزانية الدولة فقد قدرت بحوالي 1.000 مليار دج في 2018 (مقابل 919.84 مليار دج في 2017).

و حسب ذات المصدر، فإن الأرباح الميزانياتية لسوناطراك بلغت 100 مليار دج في 2018 مقابل 50 مليار دج في 2017 ،أي بارتفاع 100 بالمائة .

أما المداخيل الجبائية الإجمالية المحصلة في 2018 فبلغت 6.314 مليار دج (مقابل 6047.88 مليار دج في 2017) من ضمنها الجباية البترولية التي قدرت 2349.7 مليار دج.

وتوقع قانون المالية لسنة 2018 إيرادات إجمالية قدرها 6496.58 مليار دج ما يمثل معدل انجاز مؤقت قدره 97.2 بالمائة.