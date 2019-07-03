استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بدعم من تمديد اتفاق أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج رغم المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح الطلب.

ووفقا لوكالة "رويترز" تلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، ومن المنتظر إعلان البيانات الحكومية في وقت لاحق يوم الأربعاء، وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت الجزائر، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمائة لتسجل 62.52 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أوت 16 سنتا أو 0.3 بالمائة ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار. وهبط الخامان أكثر من أربعة بالمائة يوم الثلاثاء بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا أمس الثلاثاء على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس 2020، حيث تجاوز أعضاء أوبك خلافاتهم بهدف دعم الأسعار. وقبيل إعلان البيانات الحكومية في وقت لاحق يوم الأربعاء، أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار خمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت التوقعات لتراجعها ثلاثة ملايين برميل.