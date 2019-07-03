تألق الجزائري يوسف بلايلي خلال البطولة التونسية والمسابقات القارية في كأس العالم للأندية وكأس رابطة الأبطال الإفريقية، لاسيما خلال مشاركته في المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا " كان" في مصر.

وهذا جعل بلايلي أكثر الأسماء متابعة من الفرق الخليجية خاصة القطرية ليزيد أداؤه المميز مع الخضر من ارتفاع أسهمه.

ونجاح يوسف بلايلي كان محل تنافس خلال الأيام القليلة الماضية بين أكثر من فريق قطري إلا أن لغة الأرقام والعروض المغرية جعلت الصراع ينحصر بين السد والدحيل قبل أن يدخل فريق جديد على الخط وهو الهلال السعودي حيث تؤكد آخر المستجدات أن فريق السعودي يحاول بدوره الظفر بخدمات نجم الترجي ومحاربي الصحراء.