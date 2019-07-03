أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية وذلك إثر عمليات متفرقة بكل من خنشلة وتبسة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الـدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين ڤزام، أوقفت منقبين عن الذهب وحجزت مولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط و20 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق ومركبة رباعية الدفع".

من جهة أخرى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف، من توقيف أربعة أشخاص على متن شاحنتين محملتين بـ 1660 لتر من الوقود الموجه للتهريب، فيما ضبط حرس السواحل بالقالة آليتين تستعملان في عمليات صيد المرجان بطريقة غير شرعية".