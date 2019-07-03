تورط عدد من الموظفين بمكتب بريد بمدينة تبسة في قضية اختلاس أموال عمومية وخيانة المؤتمن، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية الأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر، أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا إثر الحصول على عريضة تقدم بها مكتب المنازعات لمديرية البريد.

وجاء في العريضة، أنه تم توجيه التهمة لأحد المكلفين بالزبائن بمكتب بريد مدينة تبسة، تم على إثره فتح تحقيق إداري توصل إلى أن الأمر يتعلق باختلاس أموال عمومية بقيمة تفوق 8.1 مليون د.ج عن طريق تحويلها من حساب إلى حساب بطريقة غير قانونية.

من جهتها، باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية تحقيقها بسماع كل من الممثل القانوني لذات الوحدة والمكلف بالزبائن والقابض، قبل أن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية عن جرم "اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و خيانة الأمانة".