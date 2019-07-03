يواجه فريق شباب بلوزداد، نادي أولمبيك مرسيليا في مقابلة ودية مقررة ليوم 30 جويلية الجاري بملعب 5 جويلية (الجزائر)، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف.

وأعلن براف، خلال ندوة صحفية نشطها صبيحة اليوم الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية، خصصها لعرض حصيلة الهيئة الأولمبية أنه :" سيتم إقامة مقابلة ودية تجمع بين نادي أولمبيك مرسيليا وفريق شباب بلوزداد المتوج بلقب كأس الجزائر (2018-2019)، وهي المقابلة التي ستقام يوم 30 جويلية الجاري بملعب 5 جويلية، وذلك في إطار الشراكة مع هذا الفريق الفرنسي الذي يملك قاعدة جماهيرية جزائرية واسعة، تقدر بحوالي 700 ألف مناصر مسجل".

وأوضح ذات المتحدث، أن قرار إقامة هذه المقابلة الودية، تمّ اتخاذه خلال الزيارة التي قام بها المدير العام لأولمبيك مارسيليا لوران كوليت للجزائر، التي استغرقت يومين وتخللتها عدة نشاطات.