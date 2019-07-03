أكدت "قوى الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، اليوم الأربعاء، قبولها العودة إلى حوار مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس: "قررنا أن نستجيب للتفاوض المباشر" مع المجلس العسكري.

وأشار عباس إلى أن "القوى" قدمت بعض المقترحات والشروط لعودتها إلى طاولة الحوار مع العسكريين، من بينها أن تتم مراجعة مسألة إجراءات بناء الثقة، على أن تكون مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى مطلب وضع سقف زمني لعملية التفاوض، وهو 72 ساعة.

كما شددت "القوى" على أنها توافق على التفاوض حول رئاسة "مجلس السيادة" (وهو سلطة مؤقتة تضم العسكريين والمدنيين يزمع إنشاؤها في السودان) فقط.