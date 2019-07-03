انتقل إلى رحمة الله في الصباح الباكر من نهار اليوم الأربعاء، مدير الوكالة الوطنية للاستثمار بالبويرة سعيدون سعيد إثر سكتة قلبية، حسب ما علم لدى مقربيه. وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة عين زاوية بولاية تيزي وزو، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.

ذات المصدر أكد أن المدير كان له أعراض المرض قبل الوفاة، وأضاف أنه اشتغل بالمصالح الفلاحية بولاية تمنراست سنوات 2015 و2016.

ونفى ذات المصدر أن يكون على علم باستدعاء ذات المدير إلى المحكمة في إطار التحقيق، كما روج له عبر صفحات الفايسبوك.

وللإشارة فقد ألغى والي ولاية البويرة زيارته إلى دائرة مشدالة حيث التحق بالبيت العالي للمدير لتقديم التعازي.