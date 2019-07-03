اتفق الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور محمد البشاري ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور أسامة العبد، على وضع استراتيجية مستقبلية في مسعى لمقاربة المناهج التربوية بهدف تعزيز قيم التّسامح والتّعايش ومكافحة الفكر المتطرّف ونشر مفاهيم الإسلام المعتدلة.

وأكّد الدكتور محمد البشاري، خلال لقاء جمعه بالدكتور أسامة العبد، في العاصمة المصرية القاهرة، أنّ ”الزيارة تأتي بِغرض التّباحث مع رابطة الجامعات الإسلامية كمنظمة عالمية ودولية، تجمَع أكثر من 200 جامعة، بشأن العمل على مراجعة المناهج التّربوية الّتي تدرس المادة الدّينية ووضع منهجية جديدة في مقاربة علمية لكلّ ما أنتجه التّراث الإسلامي”. وأضاف ”لذا جعل المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الاهتمام بتعليم أبناء المجتمعات المسلمة وفق مناهج تربوية معتدلة، من أهم مجالات أنشطته”.

واستعرض البشاري في حوار مع الموقع الإخباري ”العين” الإماراتي، دور رابطة الجامعات كونها حاضنة للفكر المعتدل والفكر التّسامحي وتعزيز مفاهيم الحوار والتّواصل، وذلك عبر العمل على تكوين قيادات أكاديمية تفهم واقعها وتدرك التّحديات الّتي تحاك ضدّها.

من جانبه، أفاد رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور أسامة العبد، والّذي يشغل منصب رئيس لجنة الشّؤون الدّينية بالبرلمان المصري، لذات الموقع بأنّ الرابطة تتعامل مع مؤسسات علمية دقيقة، ليس على مستوى العالم الإسلامي فقط، ولكن في العالم كلّه، لافتًا إلى أنّ الرابطة تدعو دائمًا للسّلام والمودّة والوسطية والاعتدال.

وأوضح الدكتور أسامة العبد أنّ الهدف الأسمى داخل رابطة الجامعات الإسلامية هو نقل الثّقافات المختلفة والأفكار الوسطية المعتدلة الّتي تدعو إلى المودّة والمحبّة والسّلام العالمي. وتابع ”نحاول قدرَ الإمكان أن ندعو الطلاب إلى أن يكونوا وسطيين ومعتدلين في أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم، وأن يكون هناك تبادل في الأفكار بين الجامعات سواء بين بعضهم البعض أو مع أعضاء هيئة التّدريس، أو المؤسسات بصفة عامة”.

يُذكر أنّ رابطة الجامعات الإسلامية أُسِّست عام 1969، وهي تجمع أكثر من 200 جامعة من جامعات ومعاهد وكليات عربية وإسلامية، وتُعنَى بتطوير طرق تدريس المناهج التّعليمية للمواد الشّرعية من فقه وحديث وأصول فقه وسيرة وغيرها. كما تعمل على وضع مناخ علمي بحثي يشجّع الطلبة الباحثين على الاستنباط والاجتهاد في العلوم الشّرعية.