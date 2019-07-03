كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ” الشهيرة، أن الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الثالثة عربيا و184 عالميا من بين المدن الأرخس عيشا بالنسبة للمغتربين. وكشف نفس التقرير، الذي اختصره موقع “روسيا اليوم” في رسم أنفوغرافي، أن العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومدينة دبي قفزتا في التصنيف الخاص بعام 2019 بشكل ملحوظ. ويدرس التصنيف 209 مدينة حول العالم، حيث يقيس التكلفة النسبية لأكثر من 200 عنصر في كل مدينة، بما في ذلك السكن والنقل والطعام والملبس والسلع المنزلية والترفيه. ويهدف هذا التصنيف إلى مساعدة الحكومات والشركات المتعددة الجنسية في تحديد حزم التعويضات للعمال الأجانب المهرة الذين يرسلونهم أو يوظفونهم في الخارج، وتستخدم مدينة نيويورك كمقياس.