يترقب الشارع المحلي في ولاية بسكرة، الشروع في التحقيقات المتعلقة بملفات الفساد خاصة ما تعلق بالعقار الفلاحي والصناعي. العارفون بخبايا هذا الملف يصفونه بالقنبلة التي ستقضي على الأخضر واليابس، خاصة وأن “عروس الزيبان” تعرضت في السنوات الأخيرة، إلى نهب مبرمج للعقار الصناعي، حيث تم الإستيلاء على جميع قطع الأراضي بحجة الاستثمار وكذا العقار الفلاحي بالبلديات الخمس لدائرة أورلال والوطاية، أين استولى غرباء بتواطؤ مسؤولين محليين على قطع مئات الهكتارات حرم منها شباب المنطقة الذين يشكون الفقر والبطالة. فمتى يحل المنجل؟ أم أن بسكرة محصّنة وغير معنية بالتحقيقات.