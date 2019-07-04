أحبطت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، في عمليتين متفرقتين، محاولة تهريب أكثر من 181 ألف دولار و و111 ألف أورو من قبل شخصين كانا بصدد مغادرتهما التراب الوطني.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني نشر أمس الأربعاء، أنه" بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي من توقيف شخص أثناء مغادرته التراب الوطني وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ (181.900) دولار كان مخبأ بإحكام داخل أمتعته". كما أوقفت ذات المصالح شخصا أثناء مغادرته التراب الوطني باتجاه إسطنبول ( تركيا) وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ (111.480) أورو كان مخبأ بإحكام داخل أمتعته.

على صعيد أخر، تمكنت قوات الشرطة، خلال عدة عمليات متفرقة عبر الوطن من توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة والمتاجرة غير الشرعية في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة مع حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة والكيف المعالج.

ففي عمليتين متفرقتين بكل من العاصمة وتبسة أوقفت قوات الشرطة 65 شخصا مشتبه فيهم في الحيازة والمتاجرة غير الشرعية في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي مع حجز 1068 من المؤثرات العقلية، كمية من المخدرات بالإضافة لأسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.