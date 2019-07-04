أكد مجمع "سوناطراك" والمجمع الإيطالي "إيني" عزمهما للإسراع في وتيرة تطوير المشاريع الجديدة للنفط والغاز في منطقة شمال بركين.

وأوضح بيان المجمع الوطني للمحروقات، أمس الأربعاء، أن "سوناطراك" و"ايني" أكدا عزمهما الإسراع في وتيرة تطوير المشاريع الجديدة للنفط و الغاز في شمال بركين، ما سيرفع من حجم الإنتاج بشكل محسوس وبالتالي المساهمة في الطاقات الإنتاجية الإجمالية.

وتم التعبير عن هذه الرغبة المشتركة خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي مع المدير المنتدب لمجمع إيني، كالوديو ديسكالزي، لبحث وتقييم التقدم المحرز في المشاريع التي تم تطويرها بالشراكة بين المجمعين.

ويتضمن المشروع محل البحث مرحلتين تتمثل الأولى في تطوير حقول إنتاج البترول، والتي انطلقت في شهر ماي الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من دخول عقد الكتلة حيز التنفيذ.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل في تطوير حقول إنتاج الغاز والتي ستبدأ في نهاية شهر سبتمبر بعد استكمال خط أنابيب "ميل بي أر آن" (MLE-BRN).

ويعتبر هذا المشروع مثال عن البرنامج المسرع للأعمال الذي شهد الالتزام المشترك بين كل من سوناطراك وإيني، المنجز بناء على إستراتيجية مشتركة لتسريع عمليات الاستغلال من خلال استخدام قدرة إنجاز الشركات المحلية والشركات الفرعية لمجمع سوناطراك.

وسيستهدف المشروع النفطي لبركين-شمال في مرحلته الأولى إنتاج 10.000 برميل من النفط الخام مع نهاية شهر جويلية بداية شهر أوت 2019، في حين ستصل عملية تثمين مشروع الغاز إلى إنتاج يومي يبلغ 6 مليون متر مكعب و7.000 برميل من السوائل المشتركة مع نهاية السنة الجارية.