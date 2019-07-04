أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء ثلاثة داعمين للإرهاب خلال عمليات أنجزنها بولايتي خنشلة وباتنة، بينما أوقفت مفارز أخرى منقبين عن الذهب وحجزت معدات التنقيب وخليط الحجارة الخام .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 03 جويلية 2019 بكل من خنشلة وباتنة ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة ـ يضيف ذات المصدرـ أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، (23) منقبا عن الذهب وحجزت (19) مولدا كهربائيا و(17) مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى (10) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب و(406) قرص مهلوس ومركبتين (02) رباعيتي الدفع.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (05) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران، فيما تم توقيف ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ببشار.