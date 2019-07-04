أعطى، اليوم الخميس، وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة بحضور واليي ولايتي المدية والبليدة إشارة فتح نفقي (الحمدانية – الشفة) ضمن الشطر الرابط بين حوش المسعودي وسيدي المداني على الحدود بين ولايتي المدية والبليدة، وهو الشطر ما قبل الأخير من التسليم النهائي للطريق السيار الرابط بين الشفة والبليدة والبرواڤية بالمدية على امتداد 53 كلم منها تسعة كيلومترات منشآت فنية من بينها النفقان اللذان يبلغ طولهما في الاتجاهين حدود الثماني كيلومترات.

وفي انتظار تسليم آخر شطر، لازال إنجازه جاري متمثلا في جسرين عملاقين بين وادي آعطلي وحوش المسعودي بالمخرج الشمالي لعاصمة ولاية المدية، يكون مستعملو الطريق الوطني رقم واحد قد تنفسوا الصعداء متخلصين من عذاب الاختقانات المرورية التي ألبت على عابريه بين الحمدانية والشفة سنين مريرة.

الشيء الذي تزامن وإحياء عيدي الاستقلال والشباب وأعتبره هؤلاء فكا لعقدة طال أمدها وقد اشرأبت أعناقهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر الماضية إلى فتح ذات النفقين بعد أن حظيا، حسب المتعامل الصيني جي سي سي، القائم بإنجاز المشروع، بكل التجهيزات التقنية والتجارب الأولى للتهوية والوقاية من التلوث والحرائق ومختلف المخاطر التي قد تحدث بعد وضعهما في الخدمة ابتداء من هذا اليوم.