ستنطلق القطارات التي تضمن الرحلات باتجاه شواطئ سكيكدة من المدن الداخلية نحو الولاية الساحلية ابتداء من يوم السبت المقبل، حسب ما أفاد به اليوم الخميس مدير محطة القطار للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمدينة سكيكدة هشام لبوخ.

وأوضح نفس المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن خدمة القطارات باتجاه شواطئ البحر ترمي إلى تسهيل حركة تنقل المصطافين القادمين من المناطق الداخلية للبلاد نحو المدن الساحلية للاستجمام والتمتع بالبحر.

ويتعلق الأمر في هذا السياق بمعدل رحلة واحدة في اليوم، 6 أيام في الأسبوع، تنطلق من محطة تڨرت (ورقلة) حوالي الساعة الواحدة صباحا مرورا بمحطة بسكرة حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا فمحطة بئر التوتة (باتنة) على الخامسة صباحا ثم قسنطينة السادسة صباحا لتصل إلى مدينة سكيكدة في الثامنة و 41 دقيقة صباحا.

وأضاف المتحدث، أن رحلة العودة مبرمجة انطلاقا من محطة سكيكدة حوالي الخامسة و 20 دقيقة مساء، مشيرا إلى أن كل رحلة يتوقع أن يكون على متنها ما لا يقل عن 600 مصطاف وأن جل هذه الرحلات ستكون على متن قطار سريع وضع خصيصا لهذا الغرض.

وأفاد من جهة أخرى، أن هناك قطار آخر خصص أيام السبت والإثنين والثلاثاء لولاية قسنطينة فقط حيث ينطلق في الساعة السادسة صباحا من محطة باب القنطرة (قسنطينة) على أن تكون العودة انطلاقا من محطة سكيكدة حوالي الساعة السادسة مساء، على اعتبار أن أكبر زوار ولاية سكيكدة في فصل الصيف هم من ولاية قسنطينة.

وتتوقف عربات هذا القطار عبر 9 محطات بولايتي قسنطينة وسكيكدة من أجل توفير الخدمة لأكبر عدد من المسافرين حيث تنطلق من قسنطينة لتمر عبر محطات بكيرة، حامة بوزيان، ديدوش مراد، زيغود يوسف، عين بوزيان، الحروش، صالح بوالشعور، رمضان جمال وحمادي كرومة وصولا إلى مدينة سكيكدة.