أقدم اليوم الخميس، غاضبون على توزيع حصة سكنية اجتماعية على غلق مقري بلدية ودائرة تابلاط شرقي المدية، وهذا حسب مصادر محلية ردا على ظهور خمسة مستفيدين من سكنات على القائمة من خارج إقليم البلدية.

ومن جهتهم، قام سكان قرية بوار بالمخرج الشرقي لإقليم ذات البلدية منتصف نهار اليوم بغلق الطريق الوطني رقم 8 في وجه حركة المرور احتجاجا على الأضرار الصحية والبيئية المنبعثة من المفرغة العمومية المتواجدة بمجرى وادي يسر غير بعيد عن قريتهم مجددين مطالبهم بالإسراع في ترحيلهم، حيث أرغم المحتجون مستعملي الطريق على التوقف في طوابير طويلة أو على تغيير مسارهم في الاتجاهين نحو مسلك ريفي بعبور ثلاث كيلومترات إضافية مرورا بقرى بوار الموشن وبوفروة لبلوغ الطريق الوطني بعيدا عن نقاط غلقه.