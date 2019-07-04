تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف من تحديد مكان وتوقيف شخص يشتبه تورطه في نشر بيانات مغلوطة منسوبة للمديرية العامة للأمن الوطني، المساس بسلامة الوحدة الوطنية عرض لأنظار الجمهور منشورات دعائية لغرض الإضرار بالمصلحة الوطنية إهانة هيئة نظامية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس فإن المشتبه فيه في العقد الثالث من العمر ينحدر من ولاية الطارف، رغم تنقلاته بين عدة ولايات تم ضبطه وإيقافه بحاسي مسعود ولاية ورقلة، وضبط بحوزته معدات إلكترونية متطورة تحتوي على تطبيقات تستعمل في نشر الأخبار المغلوطة، المشتبه صاحب أيضا عدة صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك يستعملها لنشر المعلومات المغلوطة.

المشتبه فيه كان قد استعمل شعار وألوان المحررات الإلكترونية للأمن الوطني، ليخلق الاشتباه ويوهم رواد شبكات التواصل الاجتماعي أن المنشورات صادرة عن الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني.